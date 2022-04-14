The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) -rahakkeen tiedot

The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN.

It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards

https://www.goldenbullrun.com

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 22.28K
Kokonaistarjonta:
$ 999.30M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.30M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 22.28K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $GOLDEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $GOLDEN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $GOLDEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $GOLDEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$GOLDEN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $GOLDEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $GOLDEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.