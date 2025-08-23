Lisätietoja DENGDENG-rahakkeesta

The Most Expensive Shiba Inu-logo

The Most Expensive Shiba Inu – hinta (DENGDENG)

Ei listattu

1DENGDENG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1,60%1D
USD
Reaaliaikainen The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) -hintakaavio
2025-08-23

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,67%

-13,56%

-13,56%

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DENGDENG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DENGDENG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DENGDENG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1,67% 24 tunnin aikana ja -13,56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6,37K
$ 6,37K$ 6,37K

--
----

$ 6,37K
$ 6,37K$ 6,37K

999,54M
999,54M 999,54M

999.540.936,167356
999.540.936,167356 999.540.936,167356

The Most Expensive Shiba Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6,37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DENGDENG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999,54M ja sen kokonaistarjonta on 999540936.167356. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6,37K.

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana The Most Expensive Shiba Inu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana The Most Expensive Shiba Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana The Most Expensive Shiba Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana The Most Expensive Shiba Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1,67%
30 päivää$ 0-16,55%
60 päivää$ 0+15,71%
90 päivää$ 0--

Mikä on The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

The Most Expensive Shiba Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Most Expensive Shiba Inu-rahakkeelle.

Tarkista The Most Expensive Shiba Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

DENGDENG paikallisiin valuuttoihin

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) -rahakkeen tokenomiikka

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DENGDENG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)”

Paljonko The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) on arvoltaan tänään?
DENGDENG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DENGDENG-USD-parin nykyinen hinta?
DENGDENG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Most Expensive Shiba Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DENGDENG markkina-arvo on $ 6,37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DENGDENG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DENGDENG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999,54M USD.
Mikä oli DENGDENG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DENGDENG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DENGDENG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DENGDENG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DENGDENG-rahakkeen treidausvolyymi?
DENGDENG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DENGDENG tänä vuonna korkeammalle?
DENGDENG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DENGDENG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-23

