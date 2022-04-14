THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu THE MEME GAME (MEMEGAME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen tiedot

$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.

Virallinen verkkosivusto:
https://memegame.io/
Valkoinen paperi:
https://memegame.io/

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 12.74K
Kokonaistarjonta:
$ 852.21M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 852.21M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.74K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00105196
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000857
Nykyinen hinta:
$ 0
THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MEMEGAME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEMEGAME-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MEMEGAME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEMEGAME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MEMEGAME-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MEMEGAME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEMEGAME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.