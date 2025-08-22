Lisätietoja MEMEGAME-rahakkeesta

MEMEGAME-rahakkeen hintatiedot

MEMEGAME-rahakkeen valkoinen paperi

MEMEGAME-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MEMEGAME-rahakkeen tokenomiikka

MEMEGAME-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

THE MEME GAME-logo

THE MEME GAME – hinta (MEMEGAME)

Ei listattu

1MEMEGAME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen THE MEME GAME (MEMEGAME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:33:04 (UTC+8)

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105196
$ 0.00105196$ 0.00105196

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.07%

-4.27%

-4.27%

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MEMEGAME on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEMEGAME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00105196, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEMEGAME on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.07% 24 tunnin aikana ja -4.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.71K
$ 11.71K$ 11.71K

--
----

$ 11.71K
$ 11.71K$ 11.71K

852.21M
852.21M 852.21M

852,208,033.991011
852,208,033.991011 852,208,033.991011

THE MEME GAME-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MEMEGAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 852.21M ja sen kokonaistarjonta on 852208033.991011. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.71K.

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana THE MEME GAME – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana THE MEME GAME – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana THE MEME GAME – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana THE MEME GAME – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.07%
30 päivää$ 0-10.48%
60 päivää$ 0-26.37%
90 päivää$ 0--

Mikä on THE MEME GAME (MEMEGAME)

$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

THE MEME GAME (MEMEGAME) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

THE MEME GAME-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon THE MEME GAME (MEMEGAME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko THE MEME GAME (MEMEGAME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita THE MEME GAME-rahakkeelle.

Tarkista THE MEME GAME-rahakkeen hintaennuste nyt!

MEMEGAME paikallisiin valuuttoihin

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen tokenomiikka

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEMEGAME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”THE MEME GAME (MEMEGAME)”

Paljonko THE MEME GAME (MEMEGAME) on arvoltaan tänään?
MEMEGAME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEMEGAME-USD-parin nykyinen hinta?
MEMEGAME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on THE MEME GAME-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEMEGAME markkina-arvo on $ 11.71K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEMEGAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEMEGAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 852.21M USD.
Mikä oli MEMEGAME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEMEGAME saavutti ATH-hinnaksi 0.00105196 USD.
Mikä oli MEMEGAME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEMEGAME-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MEMEGAME-rahakkeen treidausvolyymi?
MEMEGAME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MEMEGAME tänä vuonna korkeammalle?
MEMEGAME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEMEGAME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:33:04 (UTC+8)

THE MEME GAME (MEMEGAME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.