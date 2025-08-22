Lisätietoja RETIRE-rahakkeesta

RETIRE-rahakkeen hintatiedot

RETIRE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RETIRE-rahakkeen tokenomiikka

RETIRE-rahakkeen hintaennuste

The Last Play-logo

The Last Play – hinta (RETIRE)

Ei listattu

1RETIRE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00332383
-9.60%1D
USD
Reaaliaikainen The Last Play (RETIRE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:36:10 (UTC+8)

The Last Play (RETIRE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00318522
24 h:n matalin
$ 0.00371965
24 h:n korkein

$ 0.00318522
$ 0.00371965
$ 0.01624073
$ 0
-1.21%

-10.11%

-21.24%

-21.24%

The Last Play (RETIRE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00330754. Viimeisen 24 tunnin aikana RETIRE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00318522 ja korkeimmillaan $ 0.00371965 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RETIRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01624073, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RETIRE on muuttunut -1.21% viimeisen tunnin aikana, -10.11% 24 tunnin aikana ja -21.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Last Play (RETIRE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.32M
--
$ 3.32M
999.83M
999,825,729.87702
The Last Play-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RETIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.83M ja sen kokonaistarjonta on 999825729.87702. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.32M.

The Last Play (RETIRE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana The Last Play – USD -hinta muuttui $ -0.00037208443902913.
Viimeisten 30 päivän aikana The Last Play – USD -hinnan muutos oli $ +0.0027901934.
Viimeisten 60 päivän aikana The Last Play – USD -hinnan muutos oli $ +0.0032087113.
Viimeisten 90 päivän aikana The Last Play – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021925869249032484.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00037208443902913-10.11%
30 päivää$ +0.0027901934+84.36%
60 päivää$ +0.0032087113+97.01%
90 päivää$ +0.0021925869249032484+196.65%

Mikä on The Last Play (RETIRE)

The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

The Last Play (RETIRE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

The Last Play-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Last Play (RETIRE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Last Play (RETIRE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Last Play-rahakkeelle.

Tarkista The Last Play-rahakkeen hintaennuste nyt!

RETIRE paikallisiin valuuttoihin

The Last Play (RETIRE) -rahakkeen tokenomiikka

The Last Play (RETIRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RETIRE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Last Play (RETIRE)”

Paljonko The Last Play (RETIRE) on arvoltaan tänään?
RETIRE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00330754 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RETIRE-USD-parin nykyinen hinta?
RETIRE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00330754. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Last Play-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RETIRE markkina-arvo on $ 3.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RETIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RETIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.83M USD.
Mikä oli RETIRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RETIRE saavutti ATH-hinnaksi 0.01624073 USD.
Mikä oli RETIRE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RETIRE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RETIRE-rahakkeen treidausvolyymi?
RETIRE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RETIRE tänä vuonna korkeammalle?
RETIRE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RETIRE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:36:10 (UTC+8)

The Last Play (RETIRE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

