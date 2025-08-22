Lisätietoja TIG-rahakkeesta

TIG-rahakkeen hintatiedot

TIG-rahakkeen valkoinen paperi

TIG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TIG-rahakkeen tokenomiikka

TIG-rahakkeen hintaennuste

The Innovation Game – hinta (TIG)

Ei listattu

1TIG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1
$1
+2.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen The Innovation Game (TIG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:23:44 (UTC+8)

The Innovation Game (TIG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.873387
$ 0.873387
24 h:n matalin
$ 0.99685
$ 0.99685
24 h:n korkein

$ 0.873387
$ 0.873387

$ 0.99685
$ 0.99685

$ 4.3
$ 4.3

$ 0.116623
$ 0.116623

+4.92%

+2.11%

-27.94%

-27.94%

The Innovation Game (TIG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.001. Viimeisen 24 tunnin aikana TIG on vaihdellut alimmillaan $ 0.873387 ja korkeimmillaan $ 0.99685 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TIG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.3, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.116623.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TIG on muuttunut +4.92% viimeisen tunnin aikana, +2.11% 24 tunnin aikana ja -27.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Innovation Game (TIG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 23.97M
$ 23.97M

--
--

$ 45.73M
$ 45.73M

23.96M
23.96M

45,707,385.60240656
45,707,385.60240656

The Innovation Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 23.96M ja sen kokonaistarjonta on 45707385.60240656. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.73M.

The Innovation Game (TIG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana The Innovation Game – USD -hinta muuttui $ +0.02072598.
Viimeisten 30 päivän aikana The Innovation Game – USD -hinnan muutos oli $ -0.3460262806.
Viimeisten 60 päivän aikana The Innovation Game – USD -hinnan muutos oli $ +0.0489181693.
Viimeisten 90 päivän aikana The Innovation Game – USD -hinnan muutos oli $ +0.84176207364929129.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.02072598+2.11%
30 päivää$ -0.3460262806-34.56%
60 päivää$ +0.0489181693+4.89%
90 päivää$ +0.84176207364929129+528.62%

Mikä on The Innovation Game (TIG)

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

The Innovation Game (TIG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

The Innovation Game-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Innovation Game (TIG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Innovation Game (TIG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Innovation Game-rahakkeelle.

Tarkista The Innovation Game-rahakkeen hintaennuste nyt!

TIG paikallisiin valuuttoihin

The Innovation Game (TIG) -rahakkeen tokenomiikka

The Innovation Game (TIG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TIG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Innovation Game (TIG)”

Paljonko The Innovation Game (TIG) on arvoltaan tänään?
TIG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.001 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TIG-USD-parin nykyinen hinta?
TIG -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.001. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Innovation Game-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TIG markkina-arvo on $ 23.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 23.96M USD.
Mikä oli TIG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TIG saavutti ATH-hinnaksi 4.3 USD.
Mikä oli TIG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TIG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.116623 USD.
Mikä on TIG-rahakkeen treidausvolyymi?
TIG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TIG tänä vuonna korkeammalle?
TIG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TIG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:23:44 (UTC+8)

The Innovation Game (TIG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.