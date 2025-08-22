Lisätietoja PTGC-rahakkeesta

The Grays Currency – hinta (PTGC)

Ei listattu

1PTGC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen The Grays Currency (PTGC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:23:33 (UTC+8)

The Grays Currency (PTGC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

The Grays Currency (PTGC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PTGC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PTGC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00132623, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PTGC on muuttunut +0.34% viimeisen tunnin aikana, -3.64% 24 tunnin aikana ja -17.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Grays Currency (PTGC) -rahakkeen markkinatiedot

The Grays Currency-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 168.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PTGC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 291.06B ja sen kokonaistarjonta on 291055599223.9536. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 168.47M.

The Grays Currency (PTGC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana The Grays Currency – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana The Grays Currency – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana The Grays Currency – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana The Grays Currency – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.64%
30 päivää$ 0+0.56%
60 päivää$ 0+146.36%
90 päivää$ 0--

Mikä on The Grays Currency (PTGC)

1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.

The Grays Currency (PTGC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

The Grays Currency-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Grays Currency (PTGC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Grays Currency (PTGC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Grays Currency-rahakkeelle.

Tarkista The Grays Currency-rahakkeen hintaennuste nyt!

PTGC paikallisiin valuuttoihin

The Grays Currency (PTGC) -rahakkeen tokenomiikka

The Grays Currency (PTGC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PTGC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Grays Currency (PTGC)”

Paljonko The Grays Currency (PTGC) on arvoltaan tänään?
PTGC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PTGC-USD-parin nykyinen hinta?
PTGC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Grays Currency-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PTGC markkina-arvo on $ 168.47M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PTGC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PTGC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 291.06B USD.
Mikä oli PTGC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PTGC saavutti ATH-hinnaksi 0.00132623 USD.
Mikä oli PTGC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PTGC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PTGC-rahakkeen treidausvolyymi?
PTGC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PTGC tänä vuonna korkeammalle?
PTGC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PTGC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
The Grays Currency (PTGC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

