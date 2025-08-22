Lisätietoja FIRST-rahakkeesta

FIRST-rahakkeen hintatiedot

FIRST-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FIRST-rahakkeen tokenomiikka

FIRST-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

The First Meme-logo

The First Meme – hinta (FIRST)

Ei listattu

1FIRST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00056124
$0.00056124$0.00056124
-1.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen The First Meme (FIRST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:12:19 (UTC+8)

The First Meme (FIRST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193145
$ 0.00193145$ 0.00193145

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-1.69%

-7.39%

-7.39%

The First Meme (FIRST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FIRST on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIRST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00193145, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FIRST on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, -1.69% 24 tunnin aikana ja -7.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The First Meme (FIRST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 564.49K
$ 564.49K$ 564.49K

--
----

$ 564.49K
$ 564.49K$ 564.49K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,161.037425
999,988,161.037425 999,988,161.037425

The First Meme-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 564.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FIRST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999988161.037425. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 564.49K.

The First Meme (FIRST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana The First Meme – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana The First Meme – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana The First Meme – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana The First Meme – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.69%
30 päivää$ 0-10.11%
60 päivää$ 0+35.08%
90 päivää$ 0--

Mikä on The First Meme (FIRST)

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

The First Meme (FIRST) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

The First Meme-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The First Meme (FIRST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The First Meme (FIRST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The First Meme-rahakkeelle.

Tarkista The First Meme-rahakkeen hintaennuste nyt!

FIRST paikallisiin valuuttoihin

The First Meme (FIRST) -rahakkeen tokenomiikka

The First Meme (FIRST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIRST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The First Meme (FIRST)”

Paljonko The First Meme (FIRST) on arvoltaan tänään?
FIRST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FIRST-USD-parin nykyinen hinta?
FIRST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The First Meme-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FIRST markkina-arvo on $ 564.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FIRST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FIRST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli FIRST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FIRST saavutti ATH-hinnaksi 0.00193145 USD.
Mikä oli FIRST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FIRST-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FIRST-rahakkeen treidausvolyymi?
FIRST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FIRST tänä vuonna korkeammalle?
FIRST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FIRST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:12:19 (UTC+8)

The First Meme (FIRST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.