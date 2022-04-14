The Eid Sheep ($TES) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu The Eid Sheep ($TES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
The Eid Sheep ($TES) -rahakkeen tiedot

$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎.

At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can:

🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards

Virallinen verkkosivusto:
https://www.coine.io/the-eid-sheep
Valkoinen paperi:
https://www.coine.io/the-eid-sheep#tokenomics

The Eid Sheep ($TES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu The Eid Sheep ($TES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.06K
Kokonaistarjonta:
$ 999.75M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.75M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.06K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0007285
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000368
Nykyinen hinta:
$ 0
The Eid Sheep ($TES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

The Eid Sheep ($TES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $TES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $TES-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $TES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $TES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$TES-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $TES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $TES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.