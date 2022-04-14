The Dissolution of Value (VALUE) -rahakkeen tokenomiikka
The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork’s ability to spread through decentralized systems.
Tutustu The Dissolution of Value (VALUE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
The Dissolution of Value (VALUE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VALUE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VALUE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
