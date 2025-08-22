The Dissolution of Value – hinta (VALUE)
The Dissolution of Value (VALUE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VALUE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VALUE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00219403, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VALUE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.08% 24 tunnin aikana ja -8.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
The Dissolution of Value-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VALUE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 964.79M ja sen kokonaistarjonta on 964794928.402875. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.58K.
Tämän päivän aikana The Dissolution of Value – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana The Dissolution of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana The Dissolution of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana The Dissolution of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.08%
|30 päivää
|$ 0
|-22.73%
|60 päivää
|$ 0
|+2.73%
|90 päivää
|$ 0
|--
The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork’s ability to spread through decentralized systems.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
