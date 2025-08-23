The Dev is a Baby – hinta (BBYDEV)
-12.12%
-12.12%
The Dev is a Baby (BBYDEV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000966. Viimeisen 24 tunnin aikana BBYDEV on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BBYDEV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00050298, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000635.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BBYDEV on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -12.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
The Dev is a Baby-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BBYDEV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 932.33M ja sen kokonaistarjonta on 932327395.139242. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.00K.
Tämän päivän aikana The Dev is a Baby – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana The Dev is a Baby – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000014028.
Viimeisten 60 päivän aikana The Dev is a Baby – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000009849.
Viimeisten 90 päivän aikana The Dev is a Baby – USD -hinnan muutos oli $ -0.000000639789704757964.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0000014028
|-14.52%
|60 päivää
|$ +0.0000009849
|+10.20%
|90 päivää
|$ -0.000000639789704757964
|-6.21%
The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger.
