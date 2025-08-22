Lisätietoja COC-rahakkeesta

COC-rahakkeen hintatiedot

COC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COC-rahakkeen tokenomiikka

COC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

The Cocktailbar-logo

The Cocktailbar – hinta (COC)

Ei listattu

1COC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$11.98
$11.98$11.98
+1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen The Cocktailbar (COC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:29:30 (UTC+8)

The Cocktailbar (COC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 11.85
$ 11.85$ 11.85
24 h:n matalin
$ 12.06
$ 12.06$ 12.06
24 h:n korkein

$ 11.85
$ 11.85$ 11.85

$ 12.06
$ 12.06$ 12.06

$ 787.22
$ 787.22$ 787.22

$ 0.70932
$ 0.70932$ 0.70932

-0.47%

+1.09%

-7.04%

-7.04%

The Cocktailbar (COC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $11.98. Viimeisen 24 tunnin aikana COC on vaihdellut alimmillaan $ 11.85 ja korkeimmillaan $ 12.06 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 787.22, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.70932.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COC on muuttunut -0.47% viimeisen tunnin aikana, +1.09% 24 tunnin aikana ja -7.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Cocktailbar (COC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 599.15K
$ 599.15K$ 599.15K

--
----

$ 599.15K
$ 599.15K$ 599.15K

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

The Cocktailbar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 599.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00K ja sen kokonaistarjonta on 50000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 599.15K.

The Cocktailbar (COC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana The Cocktailbar – USD -hinta muuttui $ +0.129542.
Viimeisten 30 päivän aikana The Cocktailbar – USD -hinnan muutos oli $ +4.1641246060.
Viimeisten 60 päivän aikana The Cocktailbar – USD -hinnan muutos oli $ +13.8091471320.
Viimeisten 90 päivän aikana The Cocktailbar – USD -hinnan muutos oli $ +4.888954462280794.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.129542+1.09%
30 päivää$ +4.1641246060+34.76%
60 päivää$ +13.8091471320+115.27%
90 päivää$ +4.888954462280794+68.95%

Mikä on The Cocktailbar (COC)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

The Cocktailbar (COC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

The Cocktailbar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Cocktailbar (COC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Cocktailbar (COC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Cocktailbar-rahakkeelle.

Tarkista The Cocktailbar-rahakkeen hintaennuste nyt!

COC paikallisiin valuuttoihin

The Cocktailbar (COC) -rahakkeen tokenomiikka

The Cocktailbar (COC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Cocktailbar (COC)”

Paljonko The Cocktailbar (COC) on arvoltaan tänään?
COC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 11.98 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COC-USD-parin nykyinen hinta?
COC -USD-parin nykyinen hinta on $ 11.98. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Cocktailbar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COC markkina-arvo on $ 599.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00K USD.
Mikä oli COC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COC saavutti ATH-hinnaksi 787.22 USD.
Mikä oli COC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.70932 USD.
Mikä on COC-rahakkeen treidausvolyymi?
COC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COC tänä vuonna korkeammalle?
COC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:29:30 (UTC+8)

The Cocktailbar (COC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.