1SHIGGA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.00%1D
Reaaliaikainen the black sheep (SHIGGA) -hintakaavio
the black sheep (SHIGGA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126273
$ 0.00126273$ 0.00126273

$ 0
$ 0$ 0

+5.79%

+3.00%

-2.51%

-2.51%

the black sheep (SHIGGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIGGA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIGGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00126273, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIGGA on muuttunut +5.79% viimeisen tunnin aikana, +3.00% 24 tunnin aikana ja -2.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

the black sheep (SHIGGA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 19.79K
$ 19.79K$ 19.79K

--
----

$ 19.79K
$ 19.79K$ 19.79K

998.69M
998.69M 998.69M

998,693,494.076958
998,693,494.076958 998,693,494.076958

the black sheep-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIGGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.69M ja sen kokonaistarjonta on 998693494.076958. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.79K.

the black sheep (SHIGGA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana the black sheep – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana the black sheep – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana the black sheep – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana the black sheep – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.00%
30 päivää$ 0-2.90%
60 päivää$ 0+29.19%
90 päivää$ 0--

Mikä on the black sheep (SHIGGA)

Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!

the black sheep (SHIGGA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

the black sheep-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon the black sheep (SHIGGA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko the black sheep (SHIGGA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita the black sheep-rahakkeelle.

Tarkista the black sheep-rahakkeen hintaennuste nyt!

the black sheep (SHIGGA) -rahakkeen tokenomiikka

the black sheep (SHIGGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIGGA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”the black sheep (SHIGGA)”

Paljonko the black sheep (SHIGGA) on arvoltaan tänään?
SHIGGA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIGGA-USD-parin nykyinen hinta?
SHIGGA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on the black sheep-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIGGA markkina-arvo on $ 19.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIGGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIGGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.69M USD.
Mikä oli SHIGGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIGGA saavutti ATH-hinnaksi 0.00126273 USD.
Mikä oli SHIGGA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIGGA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHIGGA-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIGGA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIGGA tänä vuonna korkeammalle?
SHIGGA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIGGA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
the black sheep (SHIGGA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

