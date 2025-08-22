Lisätietoja KILLA-rahakkeesta

KILLA-rahakkeen hintatiedot

KILLA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KILLA-rahakkeen tokenomiikka

KILLA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

The Bitcoin Killa-logo

The Bitcoin Killa – hinta (KILLA)

Ei listattu

1KILLA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.67
$1.67$1.67
-1.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen The Bitcoin Killa (KILLA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:09:55 (UTC+8)

The Bitcoin Killa (KILLA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.66
$ 1.66$ 1.66
24 h:n matalin
$ 1.73
$ 1.73$ 1.73
24 h:n korkein

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 38.26
$ 38.26$ 38.26

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

-0.96%

-1.20%

-7.51%

-7.51%

The Bitcoin Killa (KILLA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.67. Viimeisen 24 tunnin aikana KILLA on vaihdellut alimmillaan $ 1.66 ja korkeimmillaan $ 1.73 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KILLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 38.26, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.61.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KILLA on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -1.20% 24 tunnin aikana ja -7.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Bitcoin Killa (KILLA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 35.20K
$ 35.20K$ 35.20K

--
----

$ 35.20K
$ 35.20K$ 35.20K

21.00K
21.00K 21.00K

20,999.86
20,999.86 20,999.86

The Bitcoin Killa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KILLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00K ja sen kokonaistarjonta on 20999.86. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.20K.

The Bitcoin Killa (KILLA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana The Bitcoin Killa – USD -hinta muuttui $ -0.020345275733662.
Viimeisten 30 päivän aikana The Bitcoin Killa – USD -hinnan muutos oli $ -0.5717579000.
Viimeisten 60 päivän aikana The Bitcoin Killa – USD -hinnan muutos oli $ -0.5767179670.
Viimeisten 90 päivän aikana The Bitcoin Killa – USD -hinnan muutos oli $ -1.765922648361265.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.020345275733662-1.20%
30 päivää$ -0.5717579000-34.23%
60 päivää$ -0.5767179670-34.53%
90 päivää$ -1.765922648361265-51.39%

Mikä on The Bitcoin Killa (KILLA)

We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

The Bitcoin Killa (KILLA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

The Bitcoin Killa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Bitcoin Killa (KILLA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Bitcoin Killa (KILLA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Bitcoin Killa-rahakkeelle.

Tarkista The Bitcoin Killa-rahakkeen hintaennuste nyt!

KILLA paikallisiin valuuttoihin

The Bitcoin Killa (KILLA) -rahakkeen tokenomiikka

The Bitcoin Killa (KILLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KILLA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Bitcoin Killa (KILLA)”

Paljonko The Bitcoin Killa (KILLA) on arvoltaan tänään?
KILLA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.67 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KILLA-USD-parin nykyinen hinta?
KILLA -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.67. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Bitcoin Killa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KILLA markkina-arvo on $ 35.20K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KILLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KILLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00K USD.
Mikä oli KILLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KILLA saavutti ATH-hinnaksi 38.26 USD.
Mikä oli KILLA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KILLA-rahakkeen ATL-hinta oli 1.61 USD.
Mikä on KILLA-rahakkeen treidausvolyymi?
KILLA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KILLA tänä vuonna korkeammalle?
KILLA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KILLA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:09:55 (UTC+8)

The Bitcoin Killa (KILLA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.