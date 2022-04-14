The Balkan Dwarf ($KEKEC) -rahakkeen tokenomiikka
The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune!
The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.
The Balkan Dwarf ($KEKEC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu The Balkan Dwarf ($KEKEC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
The Balkan Dwarf ($KEKEC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
The Balkan Dwarf ($KEKEC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä $KEKEC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $KEKEC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät $KEKEC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $KEKEC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
$KEKEC-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.