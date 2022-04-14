The Baby Cheetah (ZOLA) -rahakkeen tokenomiikka

The Baby Cheetah (ZOLA) -rahakkeen tokenomiikka

USD

The Baby Cheetah (ZOLA) -rahakkeen tiedot

Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN

Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.

Virallinen verkkosivusto:
https://zola-cto.com
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.zola-cto.com

The Baby Cheetah (ZOLA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu The Baby Cheetah (ZOLA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 24.25K
$ 24.25K$ 24.25K
Kokonaistarjonta:
$ 999.81M
$ 999.81M$ 999.81M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.81M
$ 999.81M$ 999.81M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 24.25K
$ 24.25K$ 24.25K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00264846
$ 0.00264846$ 0.00264846
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

The Baby Cheetah (ZOLA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

The Baby Cheetah (ZOLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZOLA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZOLA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZOLA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZOLA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ZOLA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ZOLA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZOLA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.