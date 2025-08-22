Lisätietoja XAUT0-rahakkeesta

XAUT0-rahakkeen hintatiedot

XAUT0-rahakkeen valkoinen paperi

XAUT0-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XAUT0-rahakkeen tokenomiikka

XAUT0-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Tether Gold Tokens-logo

Tether Gold Tokens – hinta (XAUT0)

Ei listattu

1XAUT0 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3,326.44
$3,326.44$3,326.44
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Tether Gold Tokens (XAUT0) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:35:54 (UTC+8)

Tether Gold Tokens (XAUT0) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3,309.67
$ 3,309.67$ 3,309.67
24 h:n matalin
$ 3,357.78
$ 3,357.78$ 3,357.78
24 h:n korkein

$ 3,309.67
$ 3,309.67$ 3,309.67

$ 3,357.78
$ 3,357.78$ 3,357.78

$ 3,596.03
$ 3,596.03$ 3,596.03

$ 3,209.55
$ 3,209.55$ 3,209.55

-0.01%

+0.14%

-1.01%

-1.01%

Tether Gold Tokens (XAUT0) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3,333.94. Viimeisen 24 tunnin aikana XAUT0 on vaihdellut alimmillaan $ 3,309.67 ja korkeimmillaan $ 3,357.78 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XAUT0-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3,596.03, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3,209.55.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XAUT0 on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.14% 24 tunnin aikana ja -1.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tether Gold Tokens (XAUT0) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

--
----

$ 607.02T
$ 607.02T$ 607.02T

749.36
749.36 749.36

184,467,442,048.016
184,467,442,048.016 184,467,442,048.016

Tether Gold Tokens-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XAUT0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 749.36 ja sen kokonaistarjonta on 184467442048.016. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 607.02T.

Tether Gold Tokens (XAUT0) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Tether Gold Tokens – USD -hinta muuttui $ +4.5.
Viimeisten 30 päivän aikana Tether Gold Tokens – USD -hinnan muutos oli $ -82.4470026240.
Viimeisten 60 päivän aikana Tether Gold Tokens – USD -hinnan muutos oli $ -26.8962275560.
Viimeisten 90 päivän aikana Tether Gold Tokens – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +4.5+0.14%
30 päivää$ -82.4470026240-2.47%
60 päivää$ -26.8962275560-0.80%
90 päivää$ 0--

Mikä on Tether Gold Tokens (XAUT0)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Tether Gold Tokens (XAUT0) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Tether Gold Tokens-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tether Gold Tokens (XAUT0) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tether Gold Tokens (XAUT0) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tether Gold Tokens-rahakkeelle.

Tarkista Tether Gold Tokens-rahakkeen hintaennuste nyt!

XAUT0 paikallisiin valuuttoihin

Tether Gold Tokens (XAUT0) -rahakkeen tokenomiikka

Tether Gold Tokens (XAUT0) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XAUT0-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tether Gold Tokens (XAUT0)”

Paljonko Tether Gold Tokens (XAUT0) on arvoltaan tänään?
XAUT0-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3,333.94 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XAUT0-USD-parin nykyinen hinta?
XAUT0 -USD-parin nykyinen hinta on $ 3,333.94. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tether Gold Tokens-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XAUT0 markkina-arvo on $ 2.47M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XAUT0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XAUT0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 749.36 USD.
Mikä oli XAUT0-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XAUT0 saavutti ATH-hinnaksi 3,596.03 USD.
Mikä oli XAUT0-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XAUT0-rahakkeen ATL-hinta oli 3,209.55 USD.
Mikä on XAUT0-rahakkeen treidausvolyymi?
XAUT0-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XAUT0 tänä vuonna korkeammalle?
XAUT0 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XAUT0-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:35:54 (UTC+8)

Tether Gold Tokens (XAUT0) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.