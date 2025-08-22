Terry In The Trenches – hinta (TERRY)
Terry In The Trenches (TERRY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00005604. Viimeisen 24 tunnin aikana TERRY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005014 ja korkeimmillaan $ 0.00005598 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TERRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03385244, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002787.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TERRY on muuttunut +4.42% viimeisen tunnin aikana, +9.88% 24 tunnin aikana ja -5.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Terry In The Trenches-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 51.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TERRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 912.34M ja sen kokonaistarjonta on 912341998.183691. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.07K.
Tämän päivän aikana Terry In The Trenches – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Terry In The Trenches – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000162837.
Viimeisten 60 päivän aikana Terry In The Trenches – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000068285.
Viimeisten 90 päivän aikana Terry In The Trenches – USD -hinnan muutos oli $ -0.00001378182591646277.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+9.88%
|30 päivää
|$ -0.0000162837
|-29.05%
|60 päivää
|$ -0.0000068285
|-12.18%
|90 päivää
|$ -0.00001378182591646277
|-19.73%
Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.
