Tellor Tributes (TRB) -rahakkeen tokenomiikka
Tellor Tributes (TRB) -rahakkeen tiedot
Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.
Tellor Tributes (TRB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Tellor Tributes (TRB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Tellor Tributes (TRB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Tellor Tributes (TRB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TRB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRB-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TRB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
TRB-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne TRB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.