Tellor Tributes (TRB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $35.5. Viimeisen 24 tunnin aikana TRB on vaihdellut alimmillaan $ 35.1 ja korkeimmillaan $ 37.98 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 593.09, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01001379.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRB on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -5.29% 24 tunnin aikana ja -4.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Tellor Tributes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 96.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.72M ja sen kokonaistarjonta on 2780977.826630562. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 98.68M.
Tämän päivän aikana Tellor Tributes – USD -hinta muuttui $ -1.98396426775495.
Viimeisten 30 päivän aikana Tellor Tributes – USD -hinnan muutos oli $ -7.6142530000.
Viimeisten 60 päivän aikana Tellor Tributes – USD -hinnan muutos oli $ +0.2034611500.
Viimeisten 90 päivän aikana Tellor Tributes – USD -hinnan muutos oli $ +5.10361621127092.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -1.98396426775495
|-5.29%
|30 päivää
|$ -7.6142530000
|-21.44%
|60 päivää
|$ +0.2034611500
|+0.57%
|90 päivää
|$ +5.10361621127092
|+16.79%
Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.
