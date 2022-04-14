Tate Terminal (TATE) -rahakkeen tokenomiikka

Tate Terminal (TATE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Tate Terminal (TATE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Tate Terminal (TATE) -rahakkeen tiedot

i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one.

AI IS THE FUTURE - Learn how to use it’s power to generate an income.

YOU’VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn’t invest,

You’ve heard of AI and done NOTHING.

Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone.

10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, ‍ And you were able to 10x output OVERNIGHT.

That’s what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it’s changed the game. ‍ You can have a robot make money for you while you SLEEP...

Virallinen verkkosivusto:
http://jointherealworld.com/ai

Tate Terminal (TATE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Tate Terminal (TATE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 964.29K
$ 964.29K$ 964.29K
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 964.29K
$ 964.29K$ 964.29K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.03240901
$ 0.03240901$ 0.03240901
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00010193
$ 0.00010193$ 0.00010193
Nykyinen hinta:
$ 0.00096394
$ 0.00096394$ 0.00096394

Tate Terminal (TATE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Tate Terminal (TATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TATE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TATE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TATE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TATE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TATE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TATE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TATE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.