Taro (TARO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Taro (TARO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Taro (TARO) -rahakkeen tiedot

ABOUT TARO The true story of survivaL in the ice! Sakhalin huskies (also known as Karafuto ken), Taro and Jiro, rose to fame in 1959 after they were abandoned with 13 other dogs in Antarctica by a Japanese expedition team for almost a year yet survived. While seven of the dogs perished still chained at the campsite, Taro, Jiro and six other dogs managed to escape. The pair endured below-freezing temperatures and survived possibly on a diet of penguins and seals. Finally, in 1959, a new Japanese research team returned to Antarctica, astonished to discover Taro and Jiro still alive after 11 months. News of the surviving dogs reached Japan and they became symbols of perseverance and courage ultimately becoming known as "The Survivors."

Virallinen verkkosivusto:
https://Taro.wtf

Taro (TARO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Taro (TARO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 43.26K
$ 43.26K
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 43.26K
$ 43.26K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00354395
$ 0.00354395
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00043262
$ 0.00043262

Taro (TARO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Taro (TARO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TARO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TARO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TARO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TARO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TARO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TARO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TARO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.