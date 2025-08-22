TAOlie Coin – hinta (TAOLIE)
TAOlie Coin (TAOLIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TAOLIE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAOLIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00452943, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TAOLIE on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -2.57% 24 tunnin aikana ja -24.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TAOlie Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 453.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TAOLIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999995178.025964. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 453.91K.
Tämän päivän aikana TAOlie Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TAOlie Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana TAOlie Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana TAOlie Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.57%
|30 päivää
|$ 0
|-47.31%
|60 päivää
|$ 0
|-59.45%
|90 päivää
|$ 0
|--
TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform. TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates.
TAOlie Coin (TAOLIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAOLIE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
