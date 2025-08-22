Lisätietoja TAJ-rahakkeesta

TAJ-rahakkeen hintatiedot

TAJ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TAJ-rahakkeen tokenomiikka

TAJ-rahakkeen hintaennuste

TajCoin-logo

TajCoin – hinta (TAJ)

Ei listattu

1TAJ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00242379
$0.00242379
+6.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TajCoin (TAJ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:46:23 (UTC+8)

TajCoin (TAJ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0022798
$ 0.0022798
24 h:n matalin
$ 0.00247114
$ 0.00247114
24 h:n korkein

$ 0.0022798
$ 0.0022798

$ 0.00247114
$ 0.00247114

$ 0.03656277
$ 0.03656277

$ 0
$ 0

+0.29%

+6.31%

-33.97%

-33.97%

TajCoin (TAJ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00242379. Viimeisen 24 tunnin aikana TAJ on vaihdellut alimmillaan $ 0.0022798 ja korkeimmillaan $ 0.00247114 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03656277, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TAJ on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, +6.31% 24 tunnin aikana ja -33.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TajCoin (TAJ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 84.18K
$ 84.18K

--
--

$ 0.00
$ 0.00

34.73M
34.73M

--
--

TajCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 84.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TAJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.73M ja sen kokonaistarjonta on . Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 0.00.

TajCoin (TAJ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TajCoin – USD -hinta muuttui $ +0.00014378.
Viimeisten 30 päivän aikana TajCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007990733.
Viimeisten 60 päivän aikana TajCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003390484.
Viimeisten 90 päivän aikana TajCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007164516934747037.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00014378+6.31%
30 päivää$ -0.0007990733-32.96%
60 päivää$ -0.0003390484-13.98%
90 päivää$ -0.0007164516934747037-22.81%

Mikä on TajCoin (TAJ)

TajCoin is a decentralized open source cryptocurrency.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TajCoin (TAJ) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TajCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TajCoin (TAJ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TajCoin (TAJ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TajCoin-rahakkeelle.

Tarkista TajCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

TAJ paikallisiin valuuttoihin

TajCoin (TAJ) -rahakkeen tokenomiikka

TajCoin (TAJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAJ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TajCoin (TAJ)”

Paljonko TajCoin (TAJ) on arvoltaan tänään?
TAJ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00242379 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TAJ-USD-parin nykyinen hinta?
TAJ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00242379. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TajCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TAJ markkina-arvo on $ 84.18K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TAJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TAJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.73M USD.
Mikä oli TAJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TAJ saavutti ATH-hinnaksi 0.03656277 USD.
Mikä oli TAJ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TAJ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TAJ-rahakkeen treidausvolyymi?
TAJ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TAJ tänä vuonna korkeammalle?
TAJ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TAJ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
TajCoin (TAJ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

