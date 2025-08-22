Lisätietoja TTG-rahakkeesta

TTG-rahakkeen hintatiedot

TTG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TTG-rahakkeen tokenomiikka

TTG-rahakkeen hintaennuste

Taitiko-logo

Taitiko – hinta (TTG)

Ei listattu

1TTG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00029734
$0.00029734$0.00029734
-2.40%1D
USD
Reaaliaikainen Taitiko (TTG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:28:08 (UTC+8)

Taitiko (TTG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00716186
$ 0.00716186$ 0.00716186

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

-2.48%

+2.51%

+2.51%

Taitiko (TTG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TTG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00716186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TTG on muuttunut -1.10% viimeisen tunnin aikana, -2.48% 24 tunnin aikana ja +2.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Taitiko (TTG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 297.43K
$ 297.43K$ 297.43K

--
----

$ 297.43K
$ 297.43K$ 297.43K

999.95M
999.95M 999.95M

999,950,941.811233
999,950,941.811233 999,950,941.811233

Taitiko-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 297.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999950941.811233. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 297.43K.

Taitiko (TTG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Taitiko – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Taitiko – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Taitiko – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Taitiko – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.48%
30 päivää$ 0-15.03%
60 päivää$ 0-37.05%
90 päivää$ 0--

Mikä on Taitiko (TTG)

Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Taitiko (TTG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Taitiko-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Taitiko (TTG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Taitiko (TTG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Taitiko-rahakkeelle.

Tarkista Taitiko-rahakkeen hintaennuste nyt!

TTG paikallisiin valuuttoihin

Taitiko (TTG) -rahakkeen tokenomiikka

Taitiko (TTG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TTG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Taitiko (TTG)”

Paljonko Taitiko (TTG) on arvoltaan tänään?
TTG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TTG-USD-parin nykyinen hinta?
TTG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Taitiko-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TTG markkina-arvo on $ 297.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli TTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TTG saavutti ATH-hinnaksi 0.00716186 USD.
Mikä oli TTG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TTG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TTG-rahakkeen treidausvolyymi?
TTG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TTG tänä vuonna korkeammalle?
TTG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TTG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
