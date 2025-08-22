Lisätietoja TAIKI-rahakkeesta

TAIKI-rahakkeen hintatiedot

TAIKI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TAIKI-rahakkeen tokenomiikka

TAIKI-rahakkeen hintaennuste

TAIKI INU-logo

TAIKI INU – hinta (TAIKI)

Ei listattu

1TAIKI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+8.40%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TAIKI INU (TAIKI) -hintakaavio
TAIKI INU (TAIKI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+8.50%

-11.09%

-11.09%

TAIKI INU (TAIKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TAIKI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAIKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TAIKI on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +8.50% 24 tunnin aikana ja -11.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TAIKI INU (TAIKI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 414.38K
$ 414.38K$ 414.38K

--
----

$ 414.38K
$ 414.38K$ 414.38K

909.63B
909.63B 909.63B

909,632,326,501.9635
909,632,326,501.9635 909,632,326,501.9635

TAIKI INU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 414.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TAIKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 909.63B ja sen kokonaistarjonta on 909632326501.9635. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 414.38K.

TAIKI INU (TAIKI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TAIKI INU – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TAIKI INU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana TAIKI INU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana TAIKI INU – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.50%
30 päivää$ 0+6.67%
60 päivää$ 0-29.88%
90 päivää$ 0--

Mikä on TAIKI INU (TAIKI)

$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.

TAIKI INU (TAIKI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TAIKI INU-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TAIKI INU (TAIKI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TAIKI INU (TAIKI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TAIKI INU-rahakkeelle.

Tarkista TAIKI INU-rahakkeen hintaennuste nyt!

TAIKI paikallisiin valuuttoihin

TAIKI INU (TAIKI) -rahakkeen tokenomiikka

TAIKI INU (TAIKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAIKI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TAIKI INU (TAIKI)”

Paljonko TAIKI INU (TAIKI) on arvoltaan tänään?
TAIKI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TAIKI-USD-parin nykyinen hinta?
TAIKI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TAIKI INU-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TAIKI markkina-arvo on $ 414.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TAIKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TAIKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 909.63B USD.
Mikä oli TAIKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TAIKI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli TAIKI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TAIKI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TAIKI-rahakkeen treidausvolyymi?
TAIKI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TAIKI tänä vuonna korkeammalle?
TAIKI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TAIKI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
TAIKI INU (TAIKI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

