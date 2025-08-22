Lisätietoja TKAI-rahakkeesta

TAIKAI-logo

TAIKAI – hinta (TKAI)

Ei listattu

1TKAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00307638
$0.00307638$0.00307638
+5.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TAIKAI (TKAI) -hintakaavio
TAIKAI (TKAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00291372
$ 0.00291372$ 0.00291372
24 h:n matalin
$ 0.00309827
$ 0.00309827$ 0.00309827
24 h:n korkein

$ 0.00291372
$ 0.00291372$ 0.00291372

$ 0.00309827
$ 0.00309827$ 0.00309827

$ 0.01122729
$ 0.01122729$ 0.01122729

$ 0.00160005
$ 0.00160005$ 0.00160005

-0.66%

+5.58%

-12.80%

-12.80%

TAIKAI (TKAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00307638. Viimeisen 24 tunnin aikana TKAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00291372 ja korkeimmillaan $ 0.00309827 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TKAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01122729, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00160005.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TKAI on muuttunut -0.66% viimeisen tunnin aikana, +5.58% 24 tunnin aikana ja -12.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TAIKAI (TKAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 267.46K
$ 267.46K$ 267.46K

--
----

$ 922.91K
$ 922.91K$ 922.91K

86.94M
86.94M 86.94M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

TAIKAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 267.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TKAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.94M ja sen kokonaistarjonta on 300000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 922.91K.

TAIKAI (TKAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TAIKAI – USD -hinta muuttui $ +0.00016264.
Viimeisten 30 päivän aikana TAIKAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004300791.
Viimeisten 60 päivän aikana TAIKAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006779055.
Viimeisten 90 päivän aikana TAIKAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005228041361190365.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00016264+5.58%
30 päivää$ -0.0004300791-13.98%
60 päivää$ +0.0006779055+22.04%
90 päivää$ +0.0005228041361190365+20.47%

Mikä on TAIKAI (TKAI)

TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TAIKAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TAIKAI (TKAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TAIKAI (TKAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TAIKAI-rahakkeelle.

Tarkista TAIKAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

TKAI paikallisiin valuuttoihin

TAIKAI (TKAI) -rahakkeen tokenomiikka

TAIKAI (TKAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TKAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TAIKAI (TKAI)”

Paljonko TAIKAI (TKAI) on arvoltaan tänään?
TKAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00307638 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TKAI-USD-parin nykyinen hinta?
TKAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00307638. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TAIKAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TKAI markkina-arvo on $ 267.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TKAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TKAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.94M USD.
Mikä oli TKAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TKAI saavutti ATH-hinnaksi 0.01122729 USD.
Mikä oli TKAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TKAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00160005 USD.
Mikä on TKAI-rahakkeen treidausvolyymi?
TKAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TKAI tänä vuonna korkeammalle?
TKAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TKAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.