Lisätietoja SYRAX-rahakkeesta

SYRAX-rahakkeen hintatiedot

SYRAX-rahakkeen valkoinen paperi

SYRAX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SYRAX-rahakkeen tokenomiikka

SYRAX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Syrax AI-logo

Syrax AI – hinta (SYRAX)

Ei listattu

1SYRAX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.107595
$0.107595$0.107595
-2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Syrax AI (SYRAX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:35:03 (UTC+8)

Syrax AI (SYRAX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.106178
$ 0.106178$ 0.106178
24 h:n matalin
$ 0.11083
$ 0.11083$ 0.11083
24 h:n korkein

$ 0.106178
$ 0.106178$ 0.106178

$ 0.11083
$ 0.11083$ 0.11083

$ 0.183403
$ 0.183403$ 0.183403

$ 0.0450678
$ 0.0450678$ 0.0450678

-1.01%

-2.42%

-19.73%

-19.73%

Syrax AI (SYRAX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.107595. Viimeisen 24 tunnin aikana SYRAX on vaihdellut alimmillaan $ 0.106178 ja korkeimmillaan $ 0.11083 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SYRAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.183403, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0450678.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SYRAX on muuttunut -1.01% viimeisen tunnin aikana, -2.42% 24 tunnin aikana ja -19.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Syrax AI (SYRAX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

--
----

$ 10.76M
$ 10.76M$ 10.76M

40.82M
40.82M 40.82M

99,999,684.317822
99,999,684.317822 99,999,684.317822

Syrax AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SYRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.82M ja sen kokonaistarjonta on 99999684.317822. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.76M.

Syrax AI (SYRAX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Syrax AI – USD -hinta muuttui $ -0.0026739822410499.
Viimeisten 30 päivän aikana Syrax AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0391785781.
Viimeisten 60 päivän aikana Syrax AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0164410754.
Viimeisten 90 päivän aikana Syrax AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.01855628381353314.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0026739822410499-2.42%
30 päivää$ -0.0391785781-36.41%
60 päivää$ +0.0164410754+15.28%
90 päivää$ +0.01855628381353314+20.84%

Mikä on Syrax AI (SYRAX)

Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Syrax AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Syrax AI (SYRAX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Syrax AI (SYRAX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Syrax AI-rahakkeelle.

Tarkista Syrax AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SYRAX paikallisiin valuuttoihin

Syrax AI (SYRAX) -rahakkeen tokenomiikka

Syrax AI (SYRAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SYRAX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Syrax AI (SYRAX)”

Paljonko Syrax AI (SYRAX) on arvoltaan tänään?
SYRAX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.107595 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SYRAX-USD-parin nykyinen hinta?
SYRAX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.107595. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Syrax AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SYRAX markkina-arvo on $ 4.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SYRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SYRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.82M USD.
Mikä oli SYRAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SYRAX saavutti ATH-hinnaksi 0.183403 USD.
Mikä oli SYRAX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SYRAX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0450678 USD.
Mikä on SYRAX-rahakkeen treidausvolyymi?
SYRAX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SYRAX tänä vuonna korkeammalle?
SYRAX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SYRAX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:35:03 (UTC+8)

Syrax AI (SYRAX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.