Lisätietoja TOR-rahakkeesta

TOR-rahakkeen hintatiedot

TOR-rahakkeen valkoinen paperi

TOR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TOR-rahakkeen tokenomiikka

TOR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Syntor Ai-logo

Syntor Ai – hinta (TOR)

Ei listattu

1TOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00161447
$0.00161447$0.00161447
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Syntor Ai (TOR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:10:41 (UTC+8)

Syntor Ai (TOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00155411
$ 0.00155411$ 0.00155411
24 h:n matalin
$ 0.00163346
$ 0.00163346$ 0.00163346
24 h:n korkein

$ 0.00155411
$ 0.00155411$ 0.00155411

$ 0.00163346
$ 0.00163346$ 0.00163346

$ 0.03894081
$ 0.03894081$ 0.03894081

$ 0.00155411
$ 0.00155411$ 0.00155411

+0.50%

-0.87%

-23.52%

-23.52%

Syntor Ai (TOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00161447. Viimeisen 24 tunnin aikana TOR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00155411 ja korkeimmillaan $ 0.00163346 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03894081, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00155411.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TOR on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, -0.87% 24 tunnin aikana ja -23.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Syntor Ai (TOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 134.65K
$ 134.65K$ 134.65K

--
----

$ 161.18K
$ 161.18K$ 161.18K

83.54M
83.54M 83.54M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Syntor Ai-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 134.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.54M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 161.18K.

Syntor Ai (TOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Syntor Ai – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Syntor Ai – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006962915.
Viimeisten 60 päivän aikana Syntor Ai – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011446445.
Viimeisten 90 päivän aikana Syntor Ai – USD -hinnan muutos oli $ -0.030929087333461946.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.87%
30 päivää$ -0.0006962915-43.12%
60 päivää$ -0.0011446445-70.89%
90 päivää$ -0.030929087333461946-95.03%

Mikä on Syntor Ai (TOR)

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Syntor Ai-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Syntor Ai (TOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Syntor Ai (TOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Syntor Ai-rahakkeelle.

Tarkista Syntor Ai-rahakkeen hintaennuste nyt!

TOR paikallisiin valuuttoihin

Syntor Ai (TOR) -rahakkeen tokenomiikka

Syntor Ai (TOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Syntor Ai (TOR)”

Paljonko Syntor Ai (TOR) on arvoltaan tänään?
TOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00161447 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TOR-USD-parin nykyinen hinta?
TOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00161447. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Syntor Ai-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TOR markkina-arvo on $ 134.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.54M USD.
Mikä oli TOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TOR saavutti ATH-hinnaksi 0.03894081 USD.
Mikä oli TOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00155411 USD.
Mikä on TOR-rahakkeen treidausvolyymi?
TOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TOR tänä vuonna korkeammalle?
TOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:10:41 (UTC+8)

Syntor Ai (TOR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.