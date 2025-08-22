Lisätietoja SYNDOG-rahakkeesta

SYNDOG-rahakkeen hintatiedot

SYNDOG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SYNDOG-rahakkeen tokenomiikka

SYNDOG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Synthesizer Dog-logo

Synthesizer Dog – hinta (SYNDOG)

Ei listattu

1SYNDOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00027363
$0.00027363$0.00027363
-6.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Synthesizer Dog (SYNDOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:27:44 (UTC+8)

Synthesizer Dog (SYNDOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01089851
$ 0.01089851$ 0.01089851

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

-6.12%

-25.88%

-25.88%

Synthesizer Dog (SYNDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SYNDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SYNDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01089851, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SYNDOG on muuttunut -0.50% viimeisen tunnin aikana, -6.12% 24 tunnin aikana ja -25.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Synthesizer Dog (SYNDOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 262.49K
$ 262.49K$ 262.49K

--
----

$ 262.49K
$ 262.49K$ 262.49K

959.29M
959.29M 959.29M

959,286,183.4815775
959,286,183.4815775 959,286,183.4815775

Synthesizer Dog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 262.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SYNDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 959.29M ja sen kokonaistarjonta on 959286183.4815775. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 262.49K.

Synthesizer Dog (SYNDOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Synthesizer Dog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Synthesizer Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Synthesizer Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Synthesizer Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.12%
30 päivää$ 0-33.33%
60 päivää$ 0+0.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on Synthesizer Dog (SYNDOG)

$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Synthesizer Dog (SYNDOG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Synthesizer Dog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Synthesizer Dog (SYNDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Synthesizer Dog (SYNDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Synthesizer Dog-rahakkeelle.

Tarkista Synthesizer Dog-rahakkeen hintaennuste nyt!

SYNDOG paikallisiin valuuttoihin

Synthesizer Dog (SYNDOG) -rahakkeen tokenomiikka

Synthesizer Dog (SYNDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SYNDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Synthesizer Dog (SYNDOG)”

Paljonko Synthesizer Dog (SYNDOG) on arvoltaan tänään?
SYNDOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SYNDOG-USD-parin nykyinen hinta?
SYNDOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Synthesizer Dog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SYNDOG markkina-arvo on $ 262.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SYNDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SYNDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 959.29M USD.
Mikä oli SYNDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SYNDOG saavutti ATH-hinnaksi 0.01089851 USD.
Mikä oli SYNDOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SYNDOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SYNDOG-rahakkeen treidausvolyymi?
SYNDOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SYNDOG tänä vuonna korkeammalle?
SYNDOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SYNDOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:27:44 (UTC+8)

Synthesizer Dog (SYNDOG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.