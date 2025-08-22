Lisätietoja SYNO-rahakkeesta

SYNO-rahakkeen hintatiedot

SYNO-rahakkeen valkoinen paperi

SYNO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SYNO-rahakkeen tokenomiikka

SYNO-rahakkeen hintaennuste

SYNO Finance-logo

SYNO Finance – hinta (SYNO)

Ei listattu

1SYNO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00035335
$0.00035335$0.00035335
-6.80%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen SYNO Finance (SYNO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:46:16 (UTC+8)

SYNO Finance (SYNO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.084796
$ 0.084796$ 0.084796

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-6.86%

-30.17%

-30.17%

SYNO Finance (SYNO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SYNO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SYNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.084796, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SYNO on muuttunut -0.54% viimeisen tunnin aikana, -6.86% 24 tunnin aikana ja -30.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SYNO Finance (SYNO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 94.00K
$ 94.00K$ 94.00K

--
----

$ 283.32K
$ 283.32K$ 283.32K

265.42M
265.42M 265.42M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

SYNO Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 94.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SYNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 265.42M ja sen kokonaistarjonta on 800000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 283.32K.

SYNO Finance (SYNO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SYNO Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SYNO Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SYNO Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SYNO Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.86%
30 päivää$ 0-38.10%
60 päivää$ 0-53.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on SYNO Finance (SYNO)

Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution.

SYNO Finance (SYNO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SYNO Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SYNO Finance (SYNO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SYNO Finance (SYNO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SYNO Finance-rahakkeelle.

Tarkista SYNO Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

SYNO paikallisiin valuuttoihin

SYNO Finance (SYNO) -rahakkeen tokenomiikka

SYNO Finance (SYNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SYNO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SYNO Finance (SYNO)”

Paljonko SYNO Finance (SYNO) on arvoltaan tänään?
SYNO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SYNO-USD-parin nykyinen hinta?
SYNO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SYNO Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SYNO markkina-arvo on $ 94.00K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SYNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SYNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 265.42M USD.
Mikä oli SYNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SYNO saavutti ATH-hinnaksi 0.084796 USD.
Mikä oli SYNO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SYNO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SYNO-rahakkeen treidausvolyymi?
SYNO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SYNO tänä vuonna korkeammalle?
SYNO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SYNO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:46:16 (UTC+8)

SYNO Finance (SYNO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

