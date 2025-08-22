Lisätietoja SYNK-rahakkeesta

Synk – hinta (SYNK)

Ei listattu

1SYNK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02326125
$0.02326125$0.02326125
-3.00%1D
USD
Reaaliaikainen Synk (SYNK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:34:48 (UTC+8)

Synk (SYNK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02316076
$ 0.02316076$ 0.02316076
24 h:n matalin
$ 0.02568458
$ 0.02568458$ 0.02568458
24 h:n korkein

$ 0.02316076
$ 0.02316076$ 0.02316076

$ 0.02568458
$ 0.02568458$ 0.02568458

$ 0.087519
$ 0.087519$ 0.087519

$ 0.00692709
$ 0.00692709$ 0.00692709

-0.85%

-3.04%

-11.93%

-11.93%

Synk (SYNK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02326125. Viimeisen 24 tunnin aikana SYNK on vaihdellut alimmillaan $ 0.02316076 ja korkeimmillaan $ 0.02568458 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SYNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.087519, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00692709.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SYNK on muuttunut -0.85% viimeisen tunnin aikana, -3.04% 24 tunnin aikana ja -11.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Synk (SYNK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

--
----

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Synk-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SYNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.32M.

Synk (SYNK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Synk – USD -hinta muuttui $ -0.00073095058708525.
Viimeisten 30 päivän aikana Synk – USD -hinnan muutos oli $ +0.0037348798.
Viimeisten 60 päivän aikana Synk – USD -hinnan muutos oli $ +0.0144249989.
Viimeisten 90 päivän aikana Synk – USD -hinnan muutos oli $ -0.012119792314869625.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00073095058708525-3.04%
30 päivää$ +0.0037348798+16.06%
60 päivää$ +0.0144249989+62.01%
90 päivää$ -0.012119792314869625-34.25%

Mikä on Synk (SYNK)

Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Synk (SYNK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Synk-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Synk (SYNK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Synk (SYNK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Synk-rahakkeelle.

Tarkista Synk-rahakkeen hintaennuste nyt!

SYNK paikallisiin valuuttoihin

Synk (SYNK) -rahakkeen tokenomiikka

Synk (SYNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SYNK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Synk (SYNK)”

Paljonko Synk (SYNK) on arvoltaan tänään?
SYNK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02326125 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SYNK-USD-parin nykyinen hinta?
SYNK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02326125. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Synk-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SYNK markkina-arvo on $ 2.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SYNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SYNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli SYNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SYNK saavutti ATH-hinnaksi 0.087519 USD.
Mikä oli SYNK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SYNK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00692709 USD.
Mikä on SYNK-rahakkeen treidausvolyymi?
SYNK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SYNK tänä vuonna korkeammalle?
SYNK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SYNK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Synk (SYNK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

