Synatra Staked USDC (YUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.4. Viimeisen 24 tunnin aikana YUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1.4 ja korkeimmillaan $ 1.4 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.4, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.06.
Lyhyen aikavälin tuloksissa YUSD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja +0.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Synatra Staked USDC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.32M ja sen kokonaistarjonta on 3323248.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.64M.
Tämän päivän aikana Synatra Staked USDC – USD -hinta muuttui $ -0.000146363670198.
Viimeisten 30 päivän aikana Synatra Staked USDC – USD -hinnan muutos oli $ +0.0310086000.
Viimeisten 60 päivän aikana Synatra Staked USDC – USD -hinnan muutos oli $ +0.0426267800.
Viimeisten 90 päivän aikana Synatra Staked USDC – USD -hinnan muutos oli $ +0.0600209599379847.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000146363670198
|-0.01%
|30 päivää
|$ +0.0310086000
|+2.21%
|60 päivää
|$ +0.0426267800
|+3.04%
|90 päivää
|$ +0.0600209599379847
|+4.48%
Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
