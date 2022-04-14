Sympson by Virtuals ($SYMP) -rahakkeen tokenomiikka

Sympson by Virtuals ($SYMP) -rahakkeen tiedot
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights.

Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.

Sympson by Virtuals ($SYMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Sympson by Virtuals ($SYMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.47M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.47M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.03351131
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00195262
Nykyinen hinta:
$ 0.00345797
Sympson by Virtuals ($SYMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Sympson by Virtuals ($SYMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $SYMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $SYMP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $SYMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $SYMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$SYMP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $SYMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $SYMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.