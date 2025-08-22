Lisätietoja SYMM-rahakkeesta

SYMMIO-logo

SYMMIO – hinta (SYMM)

Ei listattu

1SYMM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01912965
$0.01912965$0.01912965
-6.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen SYMMIO (SYMM) -hintakaavio
SYMMIO (SYMM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01861551
24 h:n matalin
$ 0.0205684
24 h:n korkein

$ 0.01861551
$ 0.0205684
$ 0.150809
$ 0.01861551
+0.26%

-6.33%

-17.25%

-17.25%

SYMMIO (SYMM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0191525. Viimeisen 24 tunnin aikana SYMM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01861551 ja korkeimmillaan $ 0.0205684 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SYMM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.150809, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01861551.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SYMM on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, -6.33% 24 tunnin aikana ja -17.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SYMMIO (SYMM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.02M
--
$ 13.23M
523.46M
691,184,337.8435739
SYMMIO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SYMM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 523.46M ja sen kokonaistarjonta on 691184337.8435739. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.23M.

SYMMIO (SYMM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SYMMIO – USD -hinta muuttui $ -0.00129472191557774.
Viimeisten 30 päivän aikana SYMMIO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0037493776.
Viimeisten 60 päivän aikana SYMMIO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0088294212.
Viimeisten 90 päivän aikana SYMMIO – USD -hinnan muutos oli $ -0.023416702444037384.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00129472191557774-6.33%
30 päivää$ -0.0037493776-19.57%
60 päivää$ -0.0088294212-46.10%
90 päivää$ -0.023416702444037384-55.00%

Mikä on SYMMIO (SYMM)

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SYMMIO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SYMMIO (SYMM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SYMMIO (SYMM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SYMMIO-rahakkeelle.

Tarkista SYMMIO-rahakkeen hintaennuste nyt!

SYMM paikallisiin valuuttoihin

SYMMIO (SYMM) -rahakkeen tokenomiikka

SYMMIO (SYMM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SYMM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SYMMIO (SYMM)”

Paljonko SYMMIO (SYMM) on arvoltaan tänään?
SYMM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0191525 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SYMM-USD-parin nykyinen hinta?
SYMM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0191525. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SYMMIO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SYMM markkina-arvo on $ 10.02M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SYMM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SYMM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 523.46M USD.
Mikä oli SYMM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SYMM saavutti ATH-hinnaksi 0.150809 USD.
Mikä oli SYMM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SYMM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01861551 USD.
Mikä on SYMM-rahakkeen treidausvolyymi?
SYMM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SYMM tänä vuonna korkeammalle?
SYMM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SYMM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SYMMIO (SYMM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

