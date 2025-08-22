Symbiosis – hinta (SIS)
-0.06%
-0.03%
-4.96%
-4.96%
Symbiosis (SIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.058131. Viimeisen 24 tunnin aikana SIS on vaihdellut alimmillaan $ 0.057015 ja korkeimmillaan $ 0.059067 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.59, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0451631.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SIS on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja -4.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Symbiosis-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 65.32M ja sen kokonaistarjonta on 99741144.99302. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.78M.
Tämän päivän aikana Symbiosis – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Symbiosis – USD -hinnan muutos oli $ -0.0108573593.
Viimeisten 60 päivän aikana Symbiosis – USD -hinnan muutos oli $ +0.0096917688.
Viimeisten 90 päivän aikana Symbiosis – USD -hinnan muutos oli $ -0.00607862541118343.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.03%
|30 päivää
|$ -0.0108573593
|-18.67%
|60 päivää
|$ +0.0096917688
|+16.67%
|90 päivää
|$ -0.00607862541118343
|-9.46%
Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.
