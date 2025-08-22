Lisätietoja FIUSD-rahakkeesta

FIUSD-rahakkeen hintatiedot

FIUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FIUSD-rahakkeen tokenomiikka

FIUSD-rahakkeen hintaennuste

Sygnum FIUSD Liquidity Fund-logo

Sygnum FIUSD Liquidity Fund – hinta (FIUSD)

Ei listattu

1FIUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$11,547.25
$11,547.25$11,547.25
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:21:38 (UTC+8)

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 11,545.9
$ 11,545.9$ 11,545.9
24 h:n matalin
$ 11,547.25
$ 11,547.25$ 11,547.25
24 h:n korkein

$ 11,545.9
$ 11,545.9$ 11,545.9

$ 11,547.25
$ 11,547.25$ 11,547.25

$ 11,547.25
$ 11,547.25$ 11,547.25

$ 11,251.76
$ 11,251.76$ 11,251.76

0.00%

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $11,547.25. Viimeisen 24 tunnin aikana FIUSD on vaihdellut alimmillaan $ 11,545.9 ja korkeimmillaan $ 11,547.25 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11,547.25, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 11,251.76.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FIUSD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja +0.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 48.45M
$ 48.45M$ 48.45M

--
----

$ 48.45M
$ 48.45M$ 48.45M

4.20K
4.20K 4.20K

4,196.0
4,196.0 4,196.0

Sygnum FIUSD Liquidity Fund-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 48.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FIUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.20K ja sen kokonaistarjonta on 4196.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.45M.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sygnum FIUSD Liquidity Fund – USD -hinta muuttui $ +1.35.
Viimeisten 30 päivän aikana Sygnum FIUSD Liquidity Fund – USD -hinnan muutos oli $ +40.7029015250.
Viimeisten 60 päivän aikana Sygnum FIUSD Liquidity Fund – USD -hinnan muutos oli $ +81.5928685000.
Viimeisten 90 päivän aikana Sygnum FIUSD Liquidity Fund – USD -hinnan muutos oli $ +117.29.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +1.35+0.01%
30 päivää$ +40.7029015250+0.35%
60 päivää$ +81.5928685000+0.71%
90 päivää$ +117.29+1.03%

Mikä on Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sygnum FIUSD Liquidity Fund-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sygnum FIUSD Liquidity Fund-rahakkeelle.

Tarkista Sygnum FIUSD Liquidity Fund-rahakkeen hintaennuste nyt!

FIUSD paikallisiin valuuttoihin

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)”

Paljonko Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) on arvoltaan tänään?
FIUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 11,547.25 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FIUSD-USD-parin nykyinen hinta?
FIUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 11,547.25. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sygnum FIUSD Liquidity Fund-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FIUSD markkina-arvo on $ 48.45M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FIUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FIUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.20K USD.
Mikä oli FIUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FIUSD saavutti ATH-hinnaksi 11,547.25 USD.
Mikä oli FIUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FIUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 11,251.76 USD.
Mikä on FIUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
FIUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FIUSD tänä vuonna korkeammalle?
FIUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FIUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
