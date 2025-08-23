Lisätietoja SFT-rahakkeesta

Swyft – hinta (SFT)

1SFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+7.10%1D
Reaaliaikainen Swyft (SFT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:46:53 (UTC+8)

Swyft (SFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000965
$ 0.00000965
24 h:n matalin
$ 0.00001075
$ 0.00001075
24 h:n korkein

$ 0.00000965
$ 0.00000965

$ 0.00001075
$ 0.00001075

$ 0.00062725
$ 0.00062725

$ 0.00000796
$ 0.00000796

+0.85%

+7.75%

-4.35%

-4.35%

Swyft (SFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001071. Viimeisen 24 tunnin aikana SFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000965 ja korkeimmillaan $ 0.00001075 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00062725, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000796.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFT on muuttunut +0.85% viimeisen tunnin aikana, +7.75% 24 tunnin aikana ja -4.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Swyft (SFT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.47K
$ 10.47K

--
----

$ 10.70K
$ 10.70K

977.45M
977.45M

998,907,083.850236
998,907,083.850236

Swyft-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 977.45M ja sen kokonaistarjonta on 998907083.850236. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.70K.

Swyft (SFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Swyft – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Swyft – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000017992.
Viimeisten 60 päivän aikana Swyft – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000021624.
Viimeisten 90 päivän aikana Swyft – USD -hinnan muutos oli $ +0.000000979060144385153.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.75%
30 päivää$ -0.0000017992-16.79%
60 päivää$ +0.0000021624+20.19%
90 päivää$ +0.000000979060144385153+10.06%

Mikä on Swyft (SFT)

Every Solana wallet gets a "Reputation Score" based on community feedback and on-chain activity. Traders can vouch for or warn about wallets with specific comments about their behavior. Communities can easily identify whales, paper hands, and scammers at a glance. The system tracks and scores wallet behavior: Positive score: Makes profitable trades, supports projects. Negative score: Dumps at launch, snipes, farms copy traders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Swyft (SFT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Swyft-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Swyft (SFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Swyft (SFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Swyft-rahakkeelle.

Tarkista Swyft-rahakkeen hintaennuste nyt!

SFT paikallisiin valuuttoihin

Swyft (SFT) -rahakkeen tokenomiikka

Swyft (SFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Swyft (SFT)"

Paljonko Swyft (SFT) on arvoltaan tänään?
SFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001071 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFT-USD-parin nykyinen hinta?
SFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001071. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Swyft-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFT markkina-arvo on $ 10.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 977.45M USD.
Mikä oli SFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFT saavutti ATH-hinnaksi 0.00062725 USD.
Mikä oli SFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000796 USD.
Mikä on SFT-rahakkeen treidausvolyymi?
SFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SFT tänä vuonna korkeammalle?
SFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:46:53 (UTC+8)

