Swerve-logo

Swerve – hinta (SWRV)

Ei listattu

1SWRV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00647393
$0.00647393$0.00647393
+1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Swerve (SWRV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:07:07 (UTC+8)

Swerve (SWRV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00587859
$ 0.00587859$ 0.00587859
24 h:n matalin
$ 0.00680003
$ 0.00680003$ 0.00680003
24 h:n korkein

$ 0.00587859
$ 0.00587859$ 0.00587859

$ 0.00680003
$ 0.00680003$ 0.00680003

$ 39.04
$ 39.04$ 39.04

$ 0.00329114
$ 0.00329114$ 0.00329114

-0.06%

+1.03%

-11.19%

-11.19%

Swerve (SWRV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00647393. Viimeisen 24 tunnin aikana SWRV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00587859 ja korkeimmillaan $ 0.00680003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 39.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00329114.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SWRV on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, +1.03% 24 tunnin aikana ja -11.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Swerve (SWRV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 119.89K
$ 119.89K$ 119.89K

--
----

$ 137.44K
$ 137.44K$ 137.44K

18.52M
18.52M 18.52M

21,230,110.1128234
21,230,110.1128234 21,230,110.1128234

Swerve-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 119.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SWRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.52M ja sen kokonaistarjonta on 21230110.1128234. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 137.44K.

Swerve (SWRV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Swerve – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Swerve – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009869778.
Viimeisten 60 päivän aikana Swerve – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029724609.
Viimeisten 90 päivän aikana Swerve – USD -hinnan muutos oli $ +0.000687791265256635.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.03%
30 päivää$ +0.0009869778+15.25%
60 päivää$ +0.0029724609+45.91%
90 päivää$ +0.000687791265256635+11.89%

Mikä on Swerve (SWRV)

SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.

Swerve (SWRV) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Swerve-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Swerve (SWRV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Swerve (SWRV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Swerve-rahakkeelle.

Tarkista Swerve-rahakkeen hintaennuste nyt!

SWRV paikallisiin valuuttoihin

Swerve (SWRV) -rahakkeen tokenomiikka

Swerve (SWRV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWRV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Swerve (SWRV)”

Paljonko Swerve (SWRV) on arvoltaan tänään?
SWRV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00647393 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SWRV-USD-parin nykyinen hinta?
SWRV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00647393. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Swerve-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SWRV markkina-arvo on $ 119.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SWRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SWRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.52M USD.
Mikä oli SWRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SWRV saavutti ATH-hinnaksi 39.04 USD.
Mikä oli SWRV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SWRV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00329114 USD.
Mikä on SWRV-rahakkeen treidausvolyymi?
SWRV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SWRV tänä vuonna korkeammalle?
SWRV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWRV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:07:07 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.