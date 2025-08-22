Lisätietoja SWETH-rahakkeesta

SWETH-rahakkeen hintatiedot

SWETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SWETH-rahakkeen tokenomiikka

SWETH-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Swell Ethereum-logo

Swell Ethereum – hinta (SWETH)

Ei listattu

1SWETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,707.39
$4,707.39$4,707.39
-0.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Swell Ethereum (SWETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:16:19 (UTC+8)

Swell Ethereum (SWETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,617.83
$ 4,617.83$ 4,617.83
24 h:n matalin
$ 4,741.64
$ 4,741.64$ 4,741.64
24 h:n korkein

$ 4,617.83
$ 4,617.83$ 4,617.83

$ 4,741.64
$ 4,741.64$ 4,741.64

$ 5,201.05
$ 5,201.05$ 5,201.05

$ 1,516.13
$ 1,516.13$ 1,516.13

+0.51%

-0.72%

-6.54%

-6.54%

Swell Ethereum (SWETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,707.39. Viimeisen 24 tunnin aikana SWETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,617.83 ja korkeimmillaan $ 4,741.64 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,201.05, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,516.13.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SWETH on muuttunut +0.51% viimeisen tunnin aikana, -0.72% 24 tunnin aikana ja -6.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Swell Ethereum (SWETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 570.79M
$ 570.79M$ 570.79M

--
----

$ 570.80M
$ 570.80M$ 570.80M

121.32K
121.32K 121.32K

121,326.478319651
121,326.478319651 121,326.478319651

Swell Ethereum-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 570.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 121.32K ja sen kokonaistarjonta on 121326.478319651. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 570.80M.

Swell Ethereum (SWETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Swell Ethereum – USD -hinta muuttui $ -34.243392199347.
Viimeisten 30 päivän aikana Swell Ethereum – USD -hinnan muutos oli $ +764.8167143850.
Viimeisten 60 päivän aikana Swell Ethereum – USD -hinnan muutos oli $ +4,301.1662506890.
Viimeisten 90 päivän aikana Swell Ethereum – USD -hinnan muutos oli $ +1,929.9612448854197.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -34.243392199347-0.72%
30 päivää$ +764.8167143850+16.25%
60 päivää$ +4,301.1662506890+91.37%
90 päivää$ +1,929.9612448854197+69.49%

Mikä on Swell Ethereum (SWETH)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Swell Ethereum (SWETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Swell Ethereum-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Swell Ethereum (SWETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Swell Ethereum (SWETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Swell Ethereum-rahakkeelle.

Tarkista Swell Ethereum-rahakkeen hintaennuste nyt!

SWETH paikallisiin valuuttoihin

Swell Ethereum (SWETH) -rahakkeen tokenomiikka

Swell Ethereum (SWETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Swell Ethereum (SWETH)”

Paljonko Swell Ethereum (SWETH) on arvoltaan tänään?
SWETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,707.39 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SWETH-USD-parin nykyinen hinta?
SWETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,707.39. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Swell Ethereum-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SWETH markkina-arvo on $ 570.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 121.32K USD.
Mikä oli SWETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SWETH saavutti ATH-hinnaksi 5,201.05 USD.
Mikä oli SWETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SWETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,516.13 USD.
Mikä on SWETH-rahakkeen treidausvolyymi?
SWETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SWETH tänä vuonna korkeammalle?
SWETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:16:19 (UTC+8)

Swell Ethereum (SWETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.