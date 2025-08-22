Lisätietoja YZY-rahakkeesta

YZY-rahakkeen hintatiedot

YZY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YZY-rahakkeen tokenomiikka

YZY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Swasticoin-logo

Swasticoin – hinta (YZY)

Ei listattu

1YZY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00116193
$0.00116193$0.00116193
+18.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Swasticoin (YZY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:34:15 (UTC+8)

Swasticoin (YZY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00085707
$ 0.00085707$ 0.00085707
24 h:n matalin
$ 0.00124175
$ 0.00124175$ 0.00124175
24 h:n korkein

$ 0.00085707
$ 0.00085707$ 0.00085707

$ 0.00124175
$ 0.00124175$ 0.00124175

$ 0.0407447
$ 0.0407447$ 0.0407447

$ 0.00083365
$ 0.00083365$ 0.00083365

-0.86%

+16.27%

-23.63%

-23.63%

Swasticoin (YZY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00116186. Viimeisen 24 tunnin aikana YZY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00085707 ja korkeimmillaan $ 0.00124175 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YZY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0407447, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00083365.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YZY on muuttunut -0.86% viimeisen tunnin aikana, +16.27% 24 tunnin aikana ja -23.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Swasticoin (YZY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 764.97K
$ 764.97K$ 764.97K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

999.97M
999.97M 999.97M

999,968,803.22
999,968,803.22 999,968,803.22

Swasticoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 764.97K. YZY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M ja sen kokonaistarjonta on 999968803.22. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.16M.

Swasticoin (YZY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Swasticoin – USD -hinta muuttui $ +0.00016259.
Viimeisten 30 päivän aikana Swasticoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002411191.
Viimeisten 60 päivän aikana Swasticoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005648330.
Viimeisten 90 päivän aikana Swasticoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.001212744863013214.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00016259+16.27%
30 päivää$ -0.0002411191-20.75%
60 päivää$ -0.0005648330-48.61%
90 päivää$ -0.001212744863013214-51.07%

Mikä on Swasticoin (YZY)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Swasticoin (YZY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Swasticoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Swasticoin (YZY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Swasticoin (YZY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Swasticoin-rahakkeelle.

Tarkista Swasticoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

YZY paikallisiin valuuttoihin

Swasticoin (YZY) -rahakkeen tokenomiikka

Swasticoin (YZY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YZY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Swasticoin (YZY)”

Paljonko Swasticoin (YZY) on arvoltaan tänään?
YZY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00116186 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YZY-USD-parin nykyinen hinta?
YZY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00116186. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Swasticoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YZY markkina-arvo on $ 1.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YZY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YZY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M USD.
Mikä oli YZY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YZY saavutti ATH-hinnaksi 0.0407447 USD.
Mikä oli YZY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YZY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00083365 USD.
Mikä on YZY-rahakkeen treidausvolyymi?
YZY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 764.97K USD.
Nouseeko YZY tänä vuonna korkeammalle?
YZY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YZY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:34:15 (UTC+8)

Swasticoin (YZY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.