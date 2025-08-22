Lisätietoja SWPX-rahakkeesta

SwapX – hinta (SWPX)

Ei listattu

1SWPX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.076885
$0.076885$0.076885
-0.70%1D
Reaaliaikainen SwapX (SWPX) -hintakaavio
SwapX (SWPX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.075849
$ 0.075849$ 0.075849
24 h:n matalin
$ 0.079866
$ 0.079866$ 0.079866
24 h:n korkein

$ 0.075849
$ 0.075849$ 0.075849

$ 0.079866
$ 0.079866$ 0.079866

$ 0.757704
$ 0.757704$ 0.757704

$ 0.04855514
$ 0.04855514$ 0.04855514

-0.14%

-0.70%

-8.27%

-8.27%

SwapX (SWPX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.076885. Viimeisen 24 tunnin aikana SWPX on vaihdellut alimmillaan $ 0.075849 ja korkeimmillaan $ 0.079866 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWPX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.757704, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04855514.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SWPX on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.70% 24 tunnin aikana ja -8.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SwapX (SWPX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.40M
$ 1.40M

--
----

$ 6.95M
$ 6.95M

18.21M
18.21M

90,368,313.84750845
90,368,313.84750845

SwapX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SWPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.21M ja sen kokonaistarjonta on 90368313.84750845. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.95M.

SwapX (SWPX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SwapX – USD -hinta muuttui $ -0.00054407873354027.
Viimeisten 30 päivän aikana SwapX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0274039667.
Viimeisten 60 päivän aikana SwapX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0110788440.
Viimeisten 90 päivän aikana SwapX – USD -hinnan muutos oli $ -0.08375470507528905.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00054407873354027-0.70%
30 päivää$ +0.0274039667+35.64%
60 päivää$ -0.0110788440-14.40%
90 päivää$ -0.08375470507528905-52.13%

Mikä on SwapX (SWPX)

SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SwapX (SWPX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SwapX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SwapX (SWPX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SwapX (SWPX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SwapX-rahakkeelle.

Tarkista SwapX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SWPX paikallisiin valuuttoihin

SwapX (SWPX) -rahakkeen tokenomiikka

SwapX (SWPX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWPX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SwapX (SWPX)”

Paljonko SwapX (SWPX) on arvoltaan tänään?
SWPX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.076885 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SWPX-USD-parin nykyinen hinta?
SWPX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.076885. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SwapX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SWPX markkina-arvo on $ 1.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SWPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SWPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.21M USD.
Mikä oli SWPX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SWPX saavutti ATH-hinnaksi 0.757704 USD.
Mikä oli SWPX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SWPX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04855514 USD.
Mikä on SWPX-rahakkeen treidausvolyymi?
SWPX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SWPX tänä vuonna korkeammalle?
SWPX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWPX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SwapX (SWPX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

