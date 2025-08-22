Lisätietoja SUSDA-rahakkeesta

sUSDa-logo

sUSDa – hinta (SUSDA)

Ei listattu

1SUSDA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

USD
Reaaliaikainen sUSDa (SUSDA) -hintakaavio
sUSDa (SUSDA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

sUSDa (SUSDA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.009. Viimeisen 24 tunnin aikana SUSDA on vaihdellut alimmillaan $ 1.009 ja korkeimmillaan $ 1.009 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUSDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.071, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.984449.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUSDA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

sUSDa (SUSDA) -rahakkeen markkinatiedot

sUSDa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 78.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUSDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 78.19M ja sen kokonaistarjonta on 78186287.27179366. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 78.90M.

sUSDa (SUSDA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana sUSDa – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana sUSDa – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 60 päivän aikana sUSDa – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 90 päivän aikana sUSDa – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.00.00%
30 päivää$ 0.00000000000.00%
60 päivää$ 0.00000000000.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on sUSDa (SUSDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

sUSDa (SUSDA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

sUSDa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon sUSDa (SUSDA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko sUSDa (SUSDA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita sUSDa-rahakkeelle.

Tarkista sUSDa-rahakkeen hintaennuste nyt!

sUSDa (SUSDA) -rahakkeen tokenomiikka

sUSDa (SUSDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUSDA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”sUSDa (SUSDA)”

Paljonko sUSDa (SUSDA) on arvoltaan tänään?
SUSDA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.009 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUSDA-USD-parin nykyinen hinta?
SUSDA -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.009. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on sUSDa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUSDA markkina-arvo on $ 78.90M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUSDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUSDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 78.19M USD.
Mikä oli SUSDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUSDA saavutti ATH-hinnaksi 1.071 USD.
Mikä oli SUSDA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUSDA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.984449 USD.
Mikä on SUSDA-rahakkeen treidausvolyymi?
SUSDA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUSDA tänä vuonna korkeammalle?
SUSDA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUSDA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi.