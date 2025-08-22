Lisätietoja SUSD-rahakkeesta

$0.996677
+0.10%1D
Reaaliaikainen sUSD (SUSD) -hintakaavio
sUSD (SUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.991554
24 h:n matalin
$ 1.005
24 h:n korkein

$ 0.991554
$ 1.005
$ 2.45
$ 0.429697
-0.05%

+0.11%

+0.16%

+0.16%

sUSD (SUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.996763. Viimeisen 24 tunnin aikana SUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.991554 ja korkeimmillaan $ 1.005 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.45, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.429697.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUSD on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.11% 24 tunnin aikana ja +0.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

sUSD (SUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.82M
--
$ 43.82M
43.98M
43,979,293.3111347
sUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.98M ja sen kokonaistarjonta on 43979293.3111347. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.82M.

sUSD (SUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana sUSD – USD -hinta muuttui $ +0.00105544.
Viimeisten 30 päivän aikana sUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.2053575986.
Viimeisten 60 päivän aikana sUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0441268973.
Viimeisten 90 päivän aikana sUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0294147565852495.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00105544+0.11%
30 päivää$ +0.2053575986+20.60%
60 päivää$ +0.0441268973+4.43%
90 päivää$ +0.0294147565852495+3.04%

Mikä on sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

sUSD (SUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

sUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon sUSD (SUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko sUSD (SUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita sUSD-rahakkeelle.

Tarkista sUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUSD paikallisiin valuuttoihin

sUSD (SUSD) -rahakkeen tokenomiikka

sUSD (SUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”sUSD (SUSD)”

Paljonko sUSD (SUSD) on arvoltaan tänään?
SUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.996763 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUSD-USD-parin nykyinen hinta?
SUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.996763. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on sUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUSD markkina-arvo on $ 43.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.98M USD.
Mikä oli SUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUSD saavutti ATH-hinnaksi 2.45 USD.
Mikä oli SUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.429697 USD.
Mikä on SUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
SUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUSD tänä vuonna korkeammalle?
SUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
sUSD (SUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

