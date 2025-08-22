Lisätietoja SURV-rahakkeesta

Survarium – hinta (SURV)

1SURV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00035547
$0.00035547$0.00035547
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Survarium (SURV) -hintakaavio
Survarium (SURV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00032299
24 h:n matalin
$ 0.00036015
24 h:n korkein

$ 0.00032299
$ 0.00036015
$ 0.00135913
$ 0.00009913
+0.77%

-0.83%

-21.43%

-21.43%

Survarium (SURV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00035547. Viimeisen 24 tunnin aikana SURV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00032299 ja korkeimmillaan $ 0.00036015 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SURV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00135913, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00009913.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SURV on muuttunut +0.77% viimeisen tunnin aikana, -0.83% 24 tunnin aikana ja -21.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Survarium (SURV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 355.47K
--
$ 355.47K
1.00B
1,000,000,000.0
Survarium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 355.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SURV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 355.47K.

Survarium (SURV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Survarium – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Survarium – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000007966.
Viimeisten 60 päivän aikana Survarium – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001338495.
Viimeisten 90 päivän aikana Survarium – USD -hinnan muutos oli $ +0.00014155562120567524.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.83%
30 päivää$ -0.0000007966-0.22%
60 päivää$ -0.0001338495-37.65%
90 päivää$ +0.00014155562120567524+66.17%

Mikä on Survarium (SURV)

Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Survarium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Survarium (SURV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Survarium (SURV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Survarium-rahakkeelle.

Tarkista Survarium-rahakkeen hintaennuste nyt!

SURV paikallisiin valuuttoihin

Survarium (SURV) -rahakkeen tokenomiikka

Survarium (SURV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SURV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Survarium (SURV)”

Paljonko Survarium (SURV) on arvoltaan tänään?
SURV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00035547 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SURV-USD-parin nykyinen hinta?
SURV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00035547. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Survarium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SURV markkina-arvo on $ 355.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SURV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SURV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SURV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SURV saavutti ATH-hinnaksi 0.00135913 USD.
Mikä oli SURV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SURV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00009913 USD.
Mikä on SURV-rahakkeen treidausvolyymi?
SURV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SURV tänä vuonna korkeammalle?
SURV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SURV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.