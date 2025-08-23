Lisätietoja SFAI-rahakkeesta

SFAI-rahakkeen hintatiedot

SFAI-rahakkeen valkoinen paperi

SFAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SFAI-rahakkeen tokenomiikka

SFAI-rahakkeen hintaennuste

SupportFi AI – hinta (SFAI)

Ei listattu

1SFAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00791713
$0.00791713$0.00791713
+9.90%1D
Reaaliaikainen SupportFi AI (SFAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:46:25 (UTC+8)

SupportFi AI (SFAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00703044
$ 0.00703044$ 0.00703044
24 h:n matalin
$ 0.00792364
$ 0.00792364$ 0.00792364
24 h:n korkein

$ 0.00703044
$ 0.00703044$ 0.00703044

$ 0.00792364
$ 0.00792364$ 0.00792364

$ 1.75
$ 1.75$ 1.75

$ 0.00401378
$ 0.00401378$ 0.00401378

+2.23%

+9.99%

-1.09%

-1.09%

SupportFi AI (SFAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00791713. Viimeisen 24 tunnin aikana SFAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00703044 ja korkeimmillaan $ 0.00792364 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.75, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00401378.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFAI on muuttunut +2.23% viimeisen tunnin aikana, +9.99% 24 tunnin aikana ja -1.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SupportFi AI (SFAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

--
----

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

SupportFi AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SFAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.92K.

SupportFi AI (SFAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SupportFi AI – USD -hinta muuttui $ +0.0007194.
Viimeisten 30 päivän aikana SupportFi AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010095837.
Viimeisten 60 päivän aikana SupportFi AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0055765318.
Viimeisten 90 päivän aikana SupportFi AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0007194+9.99%
30 päivää$ +0.0010095837+12.75%
60 päivää$ +0.0055765318+70.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on SupportFi AI (SFAI)

SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SupportFi AI (SFAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SupportFi AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SupportFi AI (SFAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SupportFi AI (SFAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SupportFi AI-rahakkeelle.

Tarkista SupportFi AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SFAI paikallisiin valuuttoihin

SupportFi AI (SFAI) -rahakkeen tokenomiikka

SupportFi AI (SFAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SupportFi AI (SFAI)”

Paljonko SupportFi AI (SFAI) on arvoltaan tänään?
SFAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00791713 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFAI-USD-parin nykyinen hinta?
SFAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00791713. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SupportFi AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFAI markkina-arvo on $ 7.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli SFAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFAI saavutti ATH-hinnaksi 1.75 USD.
Mikä oli SFAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00401378 USD.
Mikä on SFAI-rahakkeen treidausvolyymi?
SFAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SFAI tänä vuonna korkeammalle?
SFAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:46:25 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.