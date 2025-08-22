Lisätietoja GRND-rahakkeesta

GRND-rahakkeen hintatiedot

GRND-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GRND-rahakkeen tokenomiikka

GRND-rahakkeen hintaennuste

SuperWalk GRND-logo

SuperWalk GRND – hinta (GRND)

Ei listattu

1GRND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.060365
$0.060365$0.060365
+1.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen SuperWalk GRND (GRND) -hintakaavio
SuperWalk GRND (GRND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.058975
$ 0.058975$ 0.058975
24 h:n matalin
$ 0.060618
$ 0.060618$ 0.060618
24 h:n korkein

$ 0.058975
$ 0.058975$ 0.058975

$ 0.060618
$ 0.060618$ 0.060618

$ 0.384843
$ 0.384843$ 0.384843

$ 0.03780593
$ 0.03780593$ 0.03780593

-0.24%

+1.60%

+4.05%

+4.05%

SuperWalk GRND (GRND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.060365. Viimeisen 24 tunnin aikana GRND on vaihdellut alimmillaan $ 0.058975 ja korkeimmillaan $ 0.060618 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.384843, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03780593.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GRND on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, +1.60% 24 tunnin aikana ja +4.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SuperWalk GRND (GRND) -rahakkeen markkinatiedot

$ 42.72M
$ 42.72M$ 42.72M

--
----

$ 59.61M
$ 59.61M$ 59.61M

707.66M
707.66M 707.66M

987,522,926.0
987,522,926.0 987,522,926.0

SuperWalk GRND-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GRND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 707.66M ja sen kokonaistarjonta on 987522926.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.61M.

SuperWalk GRND (GRND) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SuperWalk GRND – USD -hinta muuttui $ +0.00095247.
Viimeisten 30 päivän aikana SuperWalk GRND – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008588068.
Viimeisten 60 päivän aikana SuperWalk GRND – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009109078.
Viimeisten 90 päivän aikana SuperWalk GRND – USD -hinnan muutos oli $ -0.00383954708854598.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00095247+1.60%
30 päivää$ +0.0008588068+1.42%
60 päivää$ +0.0009109078+1.51%
90 päivää$ -0.00383954708854598-5.98%

Mikä on SuperWalk GRND (GRND)

SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SuperWalk GRND (GRND) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SuperWalk GRND-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SuperWalk GRND (GRND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SuperWalk GRND (GRND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SuperWalk GRND-rahakkeelle.

Tarkista SuperWalk GRND-rahakkeen hintaennuste nyt!

GRND paikallisiin valuuttoihin

SuperWalk GRND (GRND) -rahakkeen tokenomiikka

SuperWalk GRND (GRND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SuperWalk GRND (GRND)”

Paljonko SuperWalk GRND (GRND) on arvoltaan tänään?
GRND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.060365 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GRND-USD-parin nykyinen hinta?
GRND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.060365. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SuperWalk GRND-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GRND markkina-arvo on $ 42.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GRND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GRND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 707.66M USD.
Mikä oli GRND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GRND saavutti ATH-hinnaksi 0.384843 USD.
Mikä oli GRND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GRND-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03780593 USD.
Mikä on GRND-rahakkeen treidausvolyymi?
GRND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GRND tänä vuonna korkeammalle?
GRND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SuperWalk GRND (GRND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

