Lisätietoja SUPAI-rahakkeesta

SUPAI-rahakkeen hintatiedot

SUPAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUPAI-rahakkeen tokenomiikka

SUPAI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SuperFruits AI-logo

SuperFruits AI – hinta (SUPAI)

Ei listattu

1SUPAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SuperFruits AI (SUPAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:31:33 (UTC+8)

SuperFruits AI (SUPAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0047848
$ 0.0047848$ 0.0047848

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.82%

-6.82%

SuperFruits AI (SUPAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SUPAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUPAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0047848, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUPAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SuperFruits AI (SUPAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.39K
$ 13.39K$ 13.39K

--
----

$ 13.39K
$ 13.39K$ 13.39K

999.69M
999.69M 999.69M

999,693,554.270051
999,693,554.270051 999,693,554.270051

SuperFruits AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUPAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M ja sen kokonaistarjonta on 999693554.270051. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.39K.

SuperFruits AI (SUPAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SuperFruits AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SuperFruits AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SuperFruits AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SuperFruits AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-42.17%
60 päivää$ 0-15.27%
90 päivää$ 0--

Mikä on SuperFruits AI (SUPAI)

Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SuperFruits AI (SUPAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SuperFruits AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SuperFruits AI (SUPAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SuperFruits AI (SUPAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SuperFruits AI-rahakkeelle.

Tarkista SuperFruits AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUPAI paikallisiin valuuttoihin

SuperFruits AI (SUPAI) -rahakkeen tokenomiikka

SuperFruits AI (SUPAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUPAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SuperFruits AI (SUPAI)”

Paljonko SuperFruits AI (SUPAI) on arvoltaan tänään?
SUPAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUPAI-USD-parin nykyinen hinta?
SUPAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SuperFruits AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUPAI markkina-arvo on $ 13.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUPAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUPAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M USD.
Mikä oli SUPAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUPAI saavutti ATH-hinnaksi 0.0047848 USD.
Mikä oli SUPAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUPAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SUPAI-rahakkeen treidausvolyymi?
SUPAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUPAI tänä vuonna korkeammalle?
SUPAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUPAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:31:33 (UTC+8)

SuperFruits AI (SUPAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.