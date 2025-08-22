Lisätietoja SUIYAN-rahakkeesta

SUIYAN-rahakkeen hintatiedot

SUIYAN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUIYAN-rahakkeen tokenomiikka

SUIYAN-rahakkeen hintaennuste

Super Suiyan-logo

Super Suiyan – hinta (SUIYAN)

Ei listattu

1SUIYAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-4.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Super Suiyan (SUIYAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:09:40 (UTC+8)

Super Suiyan (SUIYAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00207716
$ 0.00207716$ 0.00207716

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-4.28%

-26.32%

-26.32%

Super Suiyan (SUIYAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SUIYAN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUIYAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00207716, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUIYAN on muuttunut +0.34% viimeisen tunnin aikana, -4.28% 24 tunnin aikana ja -26.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Super Suiyan (SUIYAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 444.21K
$ 444.21K$ 444.21K

--
----

$ 449.40K
$ 449.40K$ 449.40K

9.88B
9.88B 9.88B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Super Suiyan-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 444.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUIYAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.88B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 449.40K.

Super Suiyan (SUIYAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Super Suiyan – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Super Suiyan – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Super Suiyan – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Super Suiyan – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.28%
30 päivää$ 0-24.79%
60 päivää$ 0+3.80%
90 päivää$ 0--

Mikä on Super Suiyan (SUIYAN)

Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains

Super Suiyan (SUIYAN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Super Suiyan-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Super Suiyan (SUIYAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Super Suiyan (SUIYAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Super Suiyan-rahakkeelle.

Tarkista Super Suiyan-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUIYAN paikallisiin valuuttoihin

Super Suiyan (SUIYAN) -rahakkeen tokenomiikka

Super Suiyan (SUIYAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUIYAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Super Suiyan (SUIYAN)”

Paljonko Super Suiyan (SUIYAN) on arvoltaan tänään?
SUIYAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUIYAN-USD-parin nykyinen hinta?
SUIYAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Super Suiyan-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUIYAN markkina-arvo on $ 444.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUIYAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUIYAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.88B USD.
Mikä oli SUIYAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUIYAN saavutti ATH-hinnaksi 0.00207716 USD.
Mikä oli SUIYAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUIYAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SUIYAN-rahakkeen treidausvolyymi?
SUIYAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUIYAN tänä vuonna korkeammalle?
SUIYAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUIYAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Super Suiyan (SUIYAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

